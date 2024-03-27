بِالفيديو: منتخب فلسطين يُبهر في تصفيات كأسَي العالم وآسيا

سجّل منتخب فلسطين فوزا باهرا، في التصفيات المُركّبة لِمُنافستَي كأسَي العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

وفاز منتخب “الفدائيين” منتصف نهار الثلاثاء بِهدف لِصفر، خارج القواعد على فريق البنغلاديش. لِحساب الجولة الرابعة من تصفيات مونديال 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة البنغالية دكا، تحت إدارة تحكيم من طاجكستان.

وأمضى الهدف الوحيد والثّمين لِفلسطين المدافع “دادو” (لاعب وُلد بِالسويد ومُحترف بِالكويت) في الوقت بدل الضّائع 90+4 (الفيديو).

وطرد الحكمُ مدافعَ منتخب فلسطين عميد محاجنة في الوقت بدل الضّائع (90+2) لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وفي لقاء آخر عن هذا الفوج، خسر منتخب لبنان بِخماسية نظيفة أمام المُضيّف الأسترالي.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- أستراليا 12ن

2- فلسطين 7ن

3- لبنان 2ن

4- البنغلاديش 1ن

وفي الجولة الخامسة تلعب فلسطين أمام منتخب لبنان بِقطر، ثم تُواجه المُضيّف الأسترالي في الجولة السادسة والأخيرة. مع تنظيم المقابلتَين في النّصف الأوّل لِشهر جوان القادم.

وهكذا تأهّل فريق أستراليا لِنهائيات كأس أمم آسيا نسخة السعودية 2027، وتكفي منتخب فلسطين نقطة واحدة من أصل ستّ نقاط لِمُرافقته.

وفي تصفيات المونديال، تأهّلت أستراليا للدور التصفوي الثالث عن منطقة آسيا، بينما تكفي فلسطين نقطة واحدة لِبلوغ المحطّة نفسها.

وفي الدور التصفوي الثالث، يُوزّع 18 منتخبا على 3 مجموعات مُناصفة. وبعد عشر جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج لِنهائيات كأس العالم 2026. ويخوض ثالث ورابع ترتيب كلّ مجموعة دورا رابعا، بِمجموعتَين تضمّان 3 منتخبات مناصفة. يُسفر عن تأهّل منتخبَين آخرَين (الرّائدَين) للمونديال، ثمّ يلعب الوصيفان مع بعضهما البعض، والفائز يخوض لاحقا دورة تصفوية مع منتخبات من قارّات أُخرى، رُصدت لِمحطّتها تأشيرتان فقط. ما يعني أن قارة آسيا تُشارك في كأس العالم 2026 بِثمانية أو تسعة منتخبات. فيما رُصدت لِإفريقيا 9 تأشيرات، ويُمكن أن يرتفع الرّقم إلى 10 بطاقات مونديالية.