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رياضة

بِالفيديو: مهدي عبيد وزملاؤه “يتمرّدون” في الأنفاس الأخيرة للمباراة

علي بهلولي
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بِالفيديو: مهدي عبيد وزملاؤه “يتمرّدون” في الأنفاس الأخيرة للمباراة
الأرشيف
مهدي عبيد

قلب اللاعب الدولي الجزائري السّابق مهدي عبيد وزملاؤه في فريق خورفكان مساء الأحد، الطاولة على وجهة المُنافس نادي اتحاد كلباء الإماراتيَين.

وكان اتحاد كلباء مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر، قبل أن يعود نادي خورفكان ويُسجّل هدفَين في الأنفاس الأخيرة للمباراة (90 و90+12)، مُنهيا إيّاها بِفوز ثمين نتيجته (1-2).

ولُعبت هذه المواجهة بِرسم الجولة الـ 12 من عمر البطولة الإماراتية.

وأمضى متوسّط الميدان مهدي عبيد هدف التعادل لِفريقه خورفكان في الدقيقة الـ 90، رافعا غلّته إلى ثلاثة توقيعات في البطولة الإماراتية للموسم الحالي.

وطرد الحكم اللاعب البرازيلي إيغور روسي مدافع اتحاد كلباء، في الوقت بدل الضّائع (90+10). لِجمعه بطاقتَيتن صفراوَين.

وأهدر اللاعب الطوغولي بانييل ملابا مهاجم اتحاد كلباء ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 57.

وبات نادي خورفكان بعد هذا الانتصار، يجمع 15 نقطة في المركز الـ 10. ويشغل اتحاد كلباء الرّتبة الـ 8 بِرصيد 17 نقطة.

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