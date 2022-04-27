بِالفيديو: مهدي عبيد يتعاطف مع بلماضي ضد حكم يصلح للسّينما الهزلية الفرنسية

تعاطف اللاعب الدولي الجزائري مهدي عبيد مع الناخب الوطني جمال بلماضي، مُنتقدا الحكم الفرنسي السابق توني شابرون.

وكان توني شابرون قد وصف بلماضي بـ “الرديء”، مُنحازا إلى حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما.

وكتب مهدي عبيد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الأربعاء: “وأنت يا سيّد شابرون، ألم تلجأ إلى العنف في مباراة نانت وباريس سان جيرمان؟”.

وأضاف متوسط ميدان فريق النصر الإماراتي: “إهانتك لِبلماضي معناها إغضاب بلد ومنتخب بِأكلمه.. فقط، هل شاهدتَ المباراة (لقاء العودة بين الجزائر والكاميرون)؟”.

وكان الحكم توني شابرون قد دخل “التاريخ” الكروي، بِسلوك عنيف وأرعن لا سابقة له، وهو عرقلته لِأحد لاعبي فريق نانت في مواجهة نادي باريس سان جيرمان! اللقاء الذي أشار إليه مهدي عبيد في تغريدته (لُعب في جانفي 2018/ الثانية الـ 51 في الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه).

وتحمل جعبة الحكم توني شابرون Tony Chapron كثيرا من الحماقات والقرارات الكروية السخيفة، حتى أن الجمهور الرياضي الفرنسي يُطلق على البطاقة الحمراء (الطرد) – بِسخرية – عبارة “شابرون حمراء”!

واللافت أن مهدي عبيد كتب في تغريدته اسم الحكم بـ Chaperon بدلا من Chapron. علما أن Chaperon في اللغة الفرنسية تعني لباسًا أحمرَ يُغطّي الرّأس كان يرتديه بعض الأوروبيين (المنطقة الغربية تحديدا) في العصور الوسطى. وله معنى آخر في لغة “موليير”، فحواه إمرأة طاعنة في السنّ تُرافق فتاة خارج البيت خوفا من أذى الشارع (التحرّش). والأكيد أن مهدي عبيد – الذي أبصر النور بِفرنسا – تعمّد صياغة الاسم على هذا النّحو السّاخر!