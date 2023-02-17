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رياضة

بِالفيديو: مهدي عبيد يصنع فوزا في الدقيقة قبل الأخيرة

علي بهلولي
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بِالفيديو: مهدي عبيد يصنع فوزا في الدقيقة قبل الأخيرة
مهدي عبيد في مباراة الشارقة (صورة نادي خورفكان).

صنع اللاعب الدولي الجزائري السّابق مهدي عبيد عصر الجمعة، فوزا لِفريقه خورفكان في الأنفاس الأخيرة لِمواجهة نادي الشارقة.

وفاز فريق خورفكان بِهدف لِصفر على ضيفه نادي الشارقة، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 17 من عمر البطولة الإماراتية.

وقدّم متوسّط الميدان مهدي عبيد كرة على طبق لِزميله آيلتون مورتي، ولم يتردّد المهاجم البرتغالي في التسجيل عند الدقيقة الـ 89. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ومعلوم أن مهدي عبيد كان ضمن صفوف المنتخب الوطني الجزائري، الذي أحرز كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر.

وبات فريق خورفكان بعد هذا الانتصار يجمع 19 نقطة في المركز الـ 10، ويشغل نادي الشارقة الرّتبة الـ 4 بِرصيد 34 نقطة.

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