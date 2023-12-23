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رياضة

بِالفيديو: مهرجان عمّورة للأهداف

علي بهلولي
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بِالفيديو: مهرجان عمّورة للأهداف
ح.م

يستمرّ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة في هواية هزّ شّباك مُنافسيه في البطولة البلجيكية.

وفاز فريق سان جيلوزا بِنتيجة (2-1) على المُضيّف نادي أوبن، مساء السبت. في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 19 من عمر البطولة البلجيكية.

وأمضى المهاجم عمّورة الهدف الأوّل لِمصلحة فريقه سان جيلواز، في الدقيقة الـ 21 (الفيديو). رافعا غلّته إلى 13 هدفا في البطولة البلجيكية.

ويتحوّل رقم عمّورة إلى 18 هدفا و3 تمريرات حاسمة، في كلّ منافسات نسخة 2023-2024، على مستوى الأندية والمنتخبات، وأيضا بِاحتساب انطلاقة الموسم مع فريق لوغانو السويسري.

وعمّق فريق سان جيلواز الفارق في صدارة الترتيب، حيث بات يجمع 47 نقطة، مُبتعدا عن الوصيف نادي أندرلخت بِفارق 11 نقطة، لكن الفريق الأخير تنقصه مباراة متأخّرة. ويشغل نادي أوبن المركز الـ 14 بِرصيد 15 نقطة.

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