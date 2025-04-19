بِالفيديو: مهرجان للأهداف الجزائرية في البطولة السعودية

أهدى اللاعبون الجزائريون فوزا ثمينا لِفريقهم الرائد السعودي لِكرة القدم، مساء السبت.

وتغلّب فريق الرائد بِرباعية نظيفة على المضيّف نادي العروبة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل متوسّط الميدان مهدي عبيد الهدف الثاني في الدقيقة الـ 49، وأمضى صانع الألعاب أمير سعيود الهدف الثالث في الدقيقة الـ 55، ووقّع المهاجم يسري بوزوق الهدف الرابع في الدقيقة الـ 57.

وتألّق بوزوق أيضا بِتوزيع ثلاث تمريرات حاسمة، في الهدف الأوّل عند الدقيقة الـ 45+1، والثاني والثالث (الفيديو).

ورفع عبيد رصيده إلى هدفَين، نظير 7 أهداف و6 تمريرات حاسمة لِسعيود، فيما افتتح بوزوق عدّاد التهديف ورفع غلّته إلى 5 تمريرات حاسمة.

لكن رغم ذلك، بقي فريق الرائد في الرتبة الـ 18 والأخيرة بِرصيد 21 نقطة، ويجمع نادي العروبة 26 نقطة في المركز الـ 16. قبل ستّ جولات عن انتهاء البطولة السعودية.