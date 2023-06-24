بِالفيديو: مهزلة في حفل اختتام بطولة المغرب

شهد حفل اختتام بطولة المغرب لِكرة القدم لقطة هزلية، عكست سوء تنظيم الإدارة المُكلّفة بِالإشراف على المنافسة.

حدث ذلك بعد نهاية مباراة فريق “الفار” ومُضيّفه اتحاد طنجة، سهرة الجمعة. لِحساب الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر البطولة المغربية نسخة 2022-2023.

ويعني لفظ “الفار” تسمية لاتينية مُختصرة لِفريق القوات المسلّحة لِنظام محمد السادس.

وانتهت هذه المباراة لِمصلحة فريق “الفار” بِنتيجة (2-3)، فجمع رصيد 67 نقطة، وهو ما أهّله لِإحراز لقب البطولة. ذلك أنه ابتعد بِفارق نقطة واحدة عن الوصيف نادي الوداد.

وخلال تنظيم الحفل الرّمزي لِإسدال ستار البطولة، وبينما كان المُنظّمون مُنشغلين بِتوزيع الميداليات على اللاعبين، تهاوى درع البطولة (من الأمام يسارا) وأيضا لافتة المنافسة (من الخلف)، في لقطة هزلية، امتدّ صدى قهقهاتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما تُظهره صور شريط الفيديو (إضغط هنا).