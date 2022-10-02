-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: مورينيو المُعاقَب يُشاهد المباراة من الحافلة!

الشروق الرياضي
  • 159
  • 0
بِالفيديو: مورينيو المُعاقَب يُشاهد المباراة من الحافلة!

اضطرّ التقني البرتغالي جوزي مورينيو إلى مشاهدة مباراة فريقه روما الإيطالي، من الحافلة المُجاورة لِملعب “جوسيبي مياتزا”.

وفاز فريق روما بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي الإنتر، مساء السبت. لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الإيطالية.

ولِأن المدرب مورينيو كان مُعاقبا بِالإيقاف، فقد لجأ إلى حافلة فريقه روما خلف أسوار الملعب، لِمشاهدة المباراة عبر التلفزيون. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ويتموقع فريق روما في المركز الـ 6 بِرصيد 16 نقطة، ويشغل نادي الإنتر الرّتبة الـ 8 بِمجموع 12 نقطة.

مقالات ذات صلة
انطباعات بلماضي حول ترشّح الجزائر لِاحتضان “كان” 2025

انطباعات بلماضي حول ترشّح الجزائر لِاحتضان “كان” 2025

مقابلتي الاعتزالية يومي 21 و22 أكتوبر القادم بوهران

مقابلتي الاعتزالية يومي 21 و22 أكتوبر القادم بوهران

حفيظ دراجي يُطمئن

حفيظ دراجي يُطمئن

رسميا.. الجزائر تترشّح لِاحتضان “كان” 2025

رسميا.. الجزائر تترشّح لِاحتضان “كان” 2025

هذا ما قاله مدرب براست عن بلايلي

هذا ما قاله مدرب براست عن بلايلي

أمل الأربعاء يصعد فوق منصّة الترتيب

أمل الأربعاء يصعد فوق منصّة الترتيب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد