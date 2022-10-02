بِالفيديو: مورينيو المُعاقَب يُشاهد المباراة من الحافلة!

اضطرّ التقني البرتغالي جوزي مورينيو إلى مشاهدة مباراة فريقه روما الإيطالي، من الحافلة المُجاورة لِملعب “جوسيبي مياتزا”.

وفاز فريق روما بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي الإنتر، مساء السبت. لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الإيطالية.

ولِأن المدرب مورينيو كان مُعاقبا بِالإيقاف، فقد لجأ إلى حافلة فريقه روما خلف أسوار الملعب، لِمشاهدة المباراة عبر التلفزيون. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ويتموقع فريق روما في المركز الـ 6 بِرصيد 16 نقطة، ويشغل نادي الإنتر الرّتبة الـ 8 بِمجموع 12 نقطة.