بِالفيديو: مورينيو يُهنّئ عوّار وخطآن فادحان من توبة

قدّم اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة سهرة الأحد، عروضا سيّئة مع فريقه ليتشي الإيطالي.

ودخل المدافع توبة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80، وحينها كان فريقه ليتشي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر على المُضيّف نادي روما، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 11 من عمر البطولة الإيطالية.

وتمكّن فريق روما من تسجيل هدفَي الفوز (2-1)، في الوقت بدل الضّائع (90+1 و90+4).

وتسبّب توبة (رقم “59”/ المُلتحي) إلى حدّ ما في الهدفَين اللّذَين تلقتهما شباك فريقه ليتشي، حيث تهاون في مراقبة الإيراني سردار آزمون مهاجم فريق روما في الهدف الأوّل، وفشل في تشتيت خطورة البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب الخطّ الأمامي للنادي المحلّي في الهدف الثاني (الفيديو).

وفي الطرف المُقابل، شارك متوسّط الميدان الجزائري حسام عوّار أساسيا مع فريقه روما، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 73.

وساهم عوّار (رقم “22”) في جلب فريقه روما ركلة جزاء عند الدقيقة الـ 5، لكن زميله لوكاكو أهدرها (الفيديو).

وأظهرت صور التلفزيون عند نهاية المباراة، التقني البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق روما فرح بِالفوز الصعب مع لاعبه حسام عوّار (الفيديو).

وبات فريق روما يجمع 17 نقطة في المركز الـ 7، ويشغل نادي ليتشي الرّتبة الـ 11 بِرصيد 13 نقطة.