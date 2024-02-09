بِالفيديو: موقف جريء من لاعبات إيرلندا لِكرة السلّة ضدّ الصّهاينة

أقدمت لاعبات منتخب جمهورية إيرلندا النّسوي لِكرة السلّة على موقف جريء، تجاه الصّهاينة.

ورفضت لاعبات منتخب جمهورية إيرلندا النّسوي مصافحة منافستهنّ من فريق الكيان الصّهيوني، قبيل انطلاق مباراة رسمية بينهنّ في رياضة كرة السلّة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني البريء والأعزل، الذي يئنّ تحت وطأة همجية المُحتلّ الصّهيوني (الفيديو).

واحتضنت مدينة ريغا عاصمة ليتونيا أطوار هذه المباراة مساء الخميس، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، لِتصفيات بطولة أمم أوروبا 2025، لِكرة السلّة فئة الإناث.

وتكالب الإعلام الصّهيوني على لاعبات منتخب جمهورية إيرلندا لِكرة السلّة، فيما أبدى اتحاد جمهورية إيرلندا لِهذه الرّياضة فخره بِلاعباته، وقال في أحدث بيان له إنه يُساند الفعلَ الذي أقدمنّ عليه.

وقبل هذه المباراة، أظهرت وسائل إعلام عالمية صورا للاعبات منتخب الكيان الصّهيوني لِكرة السلّة، رفقة أفراد جيش الاحتلال، داخل قاعة لِمُمارسة هذه المسابقة. ما يعكس تسييس الصّهاينة للرّياضة (الصورتان المُدرجتان أدناه).