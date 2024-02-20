بِالفيديو: موهبة جزائرية تتألّق في البطولة الهولندية

تشهد البطولة الهولندية للموسم الحالي تألّق لاعب دولي جزائري آخر، غير متوسّط الميدان رامز زروقي.

وفي مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 22، أُقيمت فعّالياتها بعد ظهيرة الأحد الماضي. سطع نجم اللاعب الجزائري الدولي والمغترب أنيس حاج موسى، مهاجم فريق فيتاس أرنهايم.

وخاض أنيس حاج موسى كامل أطوار مباراة فريقه فيتاس أرنهايم والضّيف نادي فولندام (1-1)، وقدّم عروضا فنية راقية (الفيديو).

ونال حاج موسى اللّقب الفخري رجل المباراة، كما أُدرج اسمه ضمن التشكيل المثالي لِهذه الجولة من عمر البطولة الهولندية (اللائحة المُدرجة أدناه).

وسبق لِهذا اللاعب الفتيّ (22 سنة) والواعد، الذي أبصر النّور بِفرنسا، أن مثّل ألوان المنتخب الوطني الجزائري لِفئتَي الأواسط والآمال (الصّورة المُدرجة أعلاه).

واستهلّ أنيس حاج موسى الموسم الحالي في نادي باترو آيسدن، الذي ينتمي إلى بطولة بلجيكا للقسم الثاني، المُرتبط معه بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025. وفي الفاتح من فيفري الحالي انتقل إلى فريق فيتاس أرنهايم الهولندي، مُعارا لِمدّة قصيرة حتّى الـ 30 من جوان المقبل.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، سجّل أنيس حاج موسى 3 أهداف، ووزّع تمريرتَين حاسمتَين. في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.