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رياضة

بِالفيديو: ميدان تدريب جديد بِمركز سيدي موسى

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: ميدان تدريب جديد بِمركز سيدي موسى
ح.م
عيّنة من ميادين التدريب بِمركز سيدي موسى.

تدعّم المركز الفني الوطني لِسيدي موسى، بِميدان تدريب جديد بِمُواصفات عصرية.

ويُعزّز هذا المرفق منشآت مركز تدريب المنتخب الوطني الجزائري، ويمنحه أريحية في الاستعداد للمنافسات الرّسمية والودّية.

وإذا كان هذا المرفق الجديد ثمرة أخرى في حقل الهياكل الرياضية الجزائرية، فإن عامل الصّيانة يبقى عنصرا ضروريا. وإلّا فإن الأمر لا يعدو أن يكون تلميعا، لِسجّل الطاقم الإداري المُشرف على تسيير هذا المركز.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج، ميدان التدريب الجديد بِمركز سيدي موسى (إضغط هنا).

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