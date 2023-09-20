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رياضة

بِالفيديو: ميسي يحلق لحيته!

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: ميسي يحلق لحيته!
ح.م

ظهر نجم كرة القدم الأرجنتينية وبطل العالم ليونيل ميسي، الأربعاء، وقد حلق لحيته.

وجاء المهاجم ميسي إلى مركز تدريبات ناديه إنتر ميامي الأمريكي، وقد لفت الأنظار بِلحية حليقة (الفيديو).

وكان قائد منتخب الأرجنتين (36 سنة) قد أطلق لحيته في السنوات القليلة الماضية، بعد أن استهلّ مشواره الرياضي بِلا شارب أو لحية (أمرد).

يبقى التساؤل إن كان ليونيل ميسي قد تلقّى “ضمانات” بِنيل جائزة “الكرة الذّهبية”، التي يُنظّم حفلها في الـ 30 من أكتوبر المقبل، ومحاولته عدم اقتفاء أثر كريم بن زيمة، الذي كان اللاعب الوحيد في تاريخ هذه المكافأة، مَن استلمها في حفل وهو بِلحية كثّة، كما حدث في آخر نسخة للجائزة.

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