بِالفيديو: ميسي يخرج عابس الوجه ويرفض مصافحة مدربه!

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عابس الوجه، ورفض مصافحة مواطنه ماوريسيو بوكيتينو مدربه في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

حدث ذلك عند استبداله في الدقيقة الـ 76، من عمر مواجهة باريس سان جيرمان والضيف أولمبيك ليون سهرة الأحد، بِرسم الجولة السادسة من عمر البطولة الفرنسية.

وكانت النتيجة حينها تُشير إلى التعادل (1-1)، قبل أن يُضيف الباريسيون الهدف الثاني والفوز في الوقت بدل الضّائع (90+2). كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ولم يقتصر استغراب ميسي لِاستبداله لحظة مغادرته لِأرضية ملعب “حظيرة الأمراء”، بل ظهرت عليه ملامح عدم تقبّله لِقرار المدرب بوكيتينو في دكّة البدلاء.

ومنذ التحاقه بِفريق “البي آس جي”، خاض “البرغوث” الأرجنتيني ثلاث مقابلات رسمية، في بطولة فرنسا وكأس رابطة أبطال أوروبا، توجد بينها مقابلتان بِصفة لاعب أساسيٍّ.

وتعوّد ميسي على نوع من “التدليل” في نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين، بل كان يملك سطوة ونفوذا قويَين. حتى أن بعض العارفين بِأسرار “البلاوغرانا”، كانوا يجزمون بِأن ميسي يتدخّل في قرارات الإدارة الخاصّة شراء وبيع اللاعبين، والجهاز الفني في ضبط التشكيل الأساسي.

ومازال ميسي يُطارد أوّل هدف له بِقميص باريس سن جيرمان، عِلما أن غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو اختار بطولة أصعب من الدوري الفرنسي (البريمرليغ)، وسجّل 4 أهداف (بطولة ورابطة الأبطال) لِمصلحة فريقه الجديد مانشستر يونايتد، الذي انضمّ إليه مُؤخّرا.

وأثار ليونيل ميسي غضب الجمهور الباريسي خاصّة والفرنسي عامّة، لمّا كشفت الصحافة المحلية في الأيّام القليلة الماضية، عن تقاضيه راتبا فلكيا يُقدّر بـ 110 مليون أورو (القيمة الإجمالية)، نظير توقيعه عقدا لِموسمَين. ناهيك عن استعداده لِشراء قصر على مقربة من العاصمة باريس، بِمبلغ 48 مليون أورو.

بقيت الإشارة في الأخير، إلى أن المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني خاض كامل أطوار مواجهة باريس سان جيرمان، بِألوان فريقه أولمبيك ليون.