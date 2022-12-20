بِالفيديو: ميسي يفلت مِن صعقة كهربائية مُميتة

أفلت النّجم ليونيل ميسي وأربعة زملاء له من صعقة كهربائية مُميتة، في حفل التتويج بِكأس العالم أُقيم بِالأرجنتين.

وخصّصت سلطات الأرجنتين حافلة غير مغطّاة للاعبي منتخب بلادها، جابوا على متنها كبرى شوارع العاصمة بيونس آيرس، احتفالا بِإحراز كأس العالم 2022.

وبينما كان ميسي مُنشغلا بِهتافات وأهازيج الجماهير، طأطأ رأسه فجأة وفي لمح البرق، بعد أن مرّت الحافلة تحت سلك كهربائي عاليِ الضّغط. فيما “طارت” قبّعة زميله باريديس في الهواء وهو يُحاول تفادي الخطر الذي داهمه!

وكان ميسي رفقة زملائه الجناح أنخيل دي ماريا ومُتوسّطَي الميدان ليوناردو باريديس ورودريغو دي بول والمدافع نيكولاس أوتاميندي.

وتحدّثت الصحافة الأرجنتينية كثيرا عن هذه الحادثة، الثلاثاء. وقالت إن الحفل الرياضي كاد يتحوّل إلى “مأساة”!