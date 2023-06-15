بِالفيديو: ميسي يُسجّل أسرع هدف

سجّل قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الخميس، أسرع هدف في مشواره الرّياضي.

وفازت الأرجنتين بطلة العالم بِثنائية نظيفة على أستراليا، في مباراة ودّية احتضنتها العاصمة الصّينية بكين.

وأمضى المهاجم ميسي الهدف الأوّل، بعد دقيقة و19 ثانية فقط من انطلاق المباراة. كما تُظهره صور شريط الفيديو الأوّل المُدرج أدناه.

وكان الهدف الأسرع السّابق لِميسي، يُشير إلى توقيت دقيقتَين وسبع ثوانٍ بعد انطلاق المباراة. وقد وقّعه لِمصلحة فريقه برشلونة الإسباني في مرمى الزّائر نادي تشيلسي الإنجليزي، بِتاريخ الـ 14 من مارس 2018، لِحساب إيّاب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا. كما تُظهره صور شريط الفيديو الأخير المُدرج أدناه.