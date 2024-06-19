بِالفيديو: مُشجّعو منتخب تركيا ينتصرون لِفلسطين في قلب “الأورو”

ردّد مُشجّعو منتخب تركيا لِكرة القدم عبارة “فلسطين حرّة”، تضامنا مع الشعب البريء والأعزل لِهذا البلد العربي والمسلم، الذي يُعاني جرائم المحتلّ الصّهيوني.

حدث ذلك بِمدينة دورتموند الألمانية، التي احتضنت مباراة منتخب تركيا ومُنافسه الجورجي مساء الثلاثاء. بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِبطولة أمم أوروبا، الجارية وقائعها بِألمانيا.

ومعلوم أنه توجد جالية تركية معتبرة بِألمانيا، تُقدّر استنادا إلى إحصائيات متداولة بِرقم 3 ملايين نسمة.

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