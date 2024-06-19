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رياضة

بِالفيديو: مُشجّعو منتخب تركيا ينتصرون لِفلسطين في قلب “الأورو”

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: مُشجّعو منتخب تركيا ينتصرون لِفلسطين في قلب “الأورو”
الأرشيف

ردّد مُشجّعو منتخب تركيا لِكرة القدم عبارة “فلسطين حرّة”، تضامنا مع الشعب البريء والأعزل لِهذا البلد العربي والمسلم، الذي يُعاني جرائم المحتلّ الصّهيوني.

حدث ذلك بِمدينة دورتموند الألمانية، التي احتضنت مباراة منتخب تركيا ومُنافسه الجورجي مساء الثلاثاء. بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِبطولة أمم أوروبا، الجارية وقائعها بِألمانيا.

ومعلوم أنه توجد جالية تركية معتبرة بِألمانيا، تُقدّر استنادا إلى إحصائيات متداولة بِرقم 3 ملايين نسمة.

ولِمُشاهدة صور شريط الفيديو (إضغط هنا).

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