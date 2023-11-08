بِالفيديو: مُشجّع يجلد الصّهاينة في مباراة لِرابطة أبطال أوروبا

اقتحم مُشجّع أرضية الملعب وهو يحمل علم فلسطين، خلال تنظيم مباراة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومُضيّفه فريق كوبنهاغن الدانماركي.

وتُجرى المباراة عند كتابة هذه الأسطر سهرة الأربعاء، بِرسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وكتب هذا المغامر الجريء على العلم الفلسطيني عبارتَي “أوقفوا قتل الأطفال في غزّة”، و”دعونا نقف مع بعض”.

وسارع أعوان الملعب للقبض على المُشجّع، الذي انتصر للقضية الفلسطينية وأظهر للعالم بِرمتّه وحشية الصّهاينة (الفيديو).