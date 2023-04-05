بِالفيديو: مُشجّع يرشق لاعبا بِولّاعة فَيُدمي رأسه

رشق مُشجّعٌ لاعبَ فريق أجاكس أمستردام الهولندي بِولاعة، فأصابه على مستوى الرأس.

حدث ذلك خلال تنظيم مباراة فريق أجاكس أمستردام ومُضيّفه نادي فينورد مساء الأربعاء، بِرسم نصف نهائي منافسة كأس هولندا.

وأبرزت صور التلفزيون رشق أحد المُشجّعين لِمتوسّط ميدان فريق أجاكس أمستردام دافي كلاسن، وإصابته على مستوى الرّأس.

وظهر اللاعب دافي كلاسن وهو يمسح الدّماء من رأسه، ما يعكس خطورة الإصابة.

وسجّل كلاسن الهدف الأخير في هذه المباراة في الدقيقة الـ 51، وسمح لِفريقه أجاكس أمستردام بِالفوز (2-1) وبلوغ نهائي كأس هولندا.

وشهدت هذه المباراة أيضا طرد الحكم لِمتوسّط ميدان أجاكس أمستردام كينيث تايلور، في الوقت بدل الضّائع (90+6)، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين، حارما إيّاه من خوض النّهائي.