بِالفيديو: مُهاجر جزائري يعرض على شرقي مُقترح تمثيل ألوان “الخضر”

عرض مُهاجر جزائري بِفرنسا وعلى طريقته الخاصّة، على اللاعب المُغترب ريان شرقي مُقترح تمثيل ألوان “الخضر”.

ومنح هذا المهاجر لِصانع الألعاب شرقي قميص المنتخب الوطني الجزائري، وطلب منه التوقيع عليه. كنوع من التشجيع الضمني على ارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء” لاحقا (الفيديو).

حدث ذلك خلال لقاء خصّصته إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي لِجماهير فريقها الكروي، الأربعاء. حيث جلبت خمسة لاعبين بينهم ريان شرقي، للتواصل مع هؤلاء المُشجّعين.

وسبق لِريان شرقي (20 سنة) تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى، لكنّه لم يلعب لِأي منتخب في صنف الأكابر. وبِهذا الصّدد، ما زال لاعب نادي ليون يتردّد بين الانضمام إلى كتيبة “مُحاربي الصّحراء” أو خمّ “الدّيكة”.