بِالفيديو: نادي الغرافة يتأهّل بِأقدام جزائرية

أهّل اللاعبان الدوليان الجزائريان ياسين براهيمي وفريد بولحية فريقهما الغرافة عصر الثلاثاء، لنصف نهائي كأس أمير قطر.

وفاز فريق الغرافة بنتيجة (2-4) على منافسه نادي أم صلال، في مباراة ربع النّهائي.

وسجّل براهيمي ثنائية في الدقيقتَين والـ 68 والوقت بدل الضّائع من المباراة 90+14. كما صنع هدفا بِتمريرة حاسمة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأوّل الـ 45+1. مع التذكير بِأن الدولي الجزائري يملك أيضا رصيد 21 هدفا و9 تمريرات حاسمة في البطولة القطرية.

وأمضى صانع الألعاب بولحية هدفا في الدقيقة الـ 3 (الفيديو)، اللاعب ذاته يحوز في جعبته 5 أهداف و7 تمريرات حاسمة في مسابقة البطولة القطرية.

وفي الطرف المقابل، شارك الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان فيكتور لكحل أساسيا، بِزيّ نادي أم صلال.

وطرد الحكم لاعبَي نادي الغرافة علي عفيف وإلياس بريميل في الدقيقتَين الـ 83 والـ 85، على التوالي.