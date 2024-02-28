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رياضة

بِالفيديو: نادٍ سويدي يلتقط صورة لِفريقه بـ “كاميرا” عمرها 127 سنة!

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: نادٍ سويدي يلتقط صورة لِفريقه بـ “كاميرا” عمرها 127 سنة!
ح.م
آلة التصوير التي الْتُقطت بها صورة فريق آيك سولنا السويدي.

أنعشت إدارة نادي آيك سولنا من بطولة القسم الأوّل السويدي لِكرة القدم، مهنة تحتضر هذه الأيّام.

وطلبت إدارة نادي آيك سولنا السويدي من مُصوّر صحفي محلّي، التقاط صورة لِفريقها الكروي، تُحاكي صورة تذكارية للفريق التُقطت عام 1924 (الثانية والأخيرة المُدرجة أدناه)!

وأحضر المُصوّر الصحفي السويدي مايلز مايرزكوف هاريس آلة تصوير عمرها 127 سنة! والتقط بها صورة لِفريق آيك سولنا (الأولى المُدرجة أدناه)، بدت وكأنّها تتزامن مع فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى بِقليل (الفيديو)!

وفي أحدث تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال مايلز مايرزكوف هاريس إنّه يعشق مهنة التصوير حتّى النّخاع. أمّا سرّ “الكاميرا” التي يتجاوز عمرها القرن من الزّمن، فقال إنّه  جلبها من متجر للتحف القديمة.

وأجهزت التقنية على مهنة التصوير، وصار بِإمكان حتّى “الغلمان” تخليد اللّحظة بِهاتف محمول. ولكن عشّاق ومحترفي هذه المهنة و”النّوستالجيين” يرفضون الاستسلام، بينهم هذا المُصوّر الصّحفي السويدي.

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