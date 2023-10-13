بِالفيديو: نتائج أربع مقابلات تهمّ “مُحاربي الصّحراء”

لقطة من مباراة مالي وأوغندا (بِاللّباس الأصفر).

لُعبت، الجمعة، أربع مقابلات تحضيرية تهمّ المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم.

ويتعلّق الأمر بِمنتخبات الموزمبيق وغينيا كوناكري وأوغندا، مُنافسي “الخضر” في تصفيات كأس العالم 2026، وفريقَي بوركينا فاسو وأنغولا مُنافسَي “مُحاربي الصّحراء” في كأس أمم إفريقيا 2024.

وجاءت النّتائج على النّحو التالي:

أنغولا 1 – الموزمبيق 1. (لُعبت في البرتغال). (الفيديو).

غينيا الإستوائية 0 – بوركينا فاسو 0. (لُعبت في غينيا الإستوائية).

غينيا كوناكري 1 – غينيا بيساو 0. (لُعبت في البرتغال). (الفيديو).

مالي 1 – أوغندا 0. (لُعبت في مالي). (الفيديو).

ويلعب رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي خارج القواعد مع الموزمبيق في نوفمبر المقبل، ثمّ بِالجزائر في مارس 2025.

ويتبارى زملاء القائد والجناح رياض محرز بِالجزائر مع غينيا كوناكري في جوان 2024، ثم خارج القواعد في سبتمبر 2025.

ويُواجه “الخضر” المُضيّف الأوغندي في جوان 2024، ثم يتقابلان بِالجزائر في أكتوبر 2025.

ويلعب “الخضر” ضد أنغولا في الـ 15 من جانفي 2024، ثم بعد خمسة أيّام منذ لك يُواجهون بوركينا فاسو.