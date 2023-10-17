بِالفيديو: نتائج مقابلات ستّة منتخبات مُنافسة لـ “الخضر”

لعبت ستّة منتخبات لِكرة القدم مُنافسة لـ “مُحاربي الصّحراء”، مقابلات تحضيرية مساء وسهرة الثلاثاء.

ويتعلّق الأمر بِفرق الصومال وغينيا كوناكري وأوغندا مُنافسة المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس العالم 2026، ومنتخبات أنغولا رفقة موريتانيا وبوركينا فاسو مُنافسة “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وانهزمت الصومال بِثنائية نظيفة أمام منتخب سيراليون (الفيديو)، في لقاء ودّي انْتُظم بِالمغرب. بينما تعادلت غينيا كوناكري بِهدف لِمثله مع فريق الغابون (الفيديو)، في مواجهة تحضيرية أُقيمت فعّالياتها بِالبرتغال. في حين خسرت أوغندا بِثلاثية نظيفة أمام منتخب زامبيا (الفيديو)، في مباراة ودّية احتضنتها الإمارات.

وتعادلت أنغولا سلبا مع فريق الكونغو الديموقراطية، في مواجهة تحضيرية لُعبت بِالبرتغال. في حين انهزمت موريتانيا بِنتيجة (1-2) أمام منتخب بوركينا فاسو (الفيديو)، في مباراة ودّية أُقيمت فعّالياتها بِالمغرب.

ومن بين المنتخبات الستّة الوارد ذكرها أعلاه، ستكون الصومال أوّل مُنافس للمنتخب الوطني الجزائري. وذلك بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في أواخر النّصف الأوّل من نوفمبر المقبل. لِحساب الجولة الألى من تصفيات المونديال.