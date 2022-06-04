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رياضة

بِالفيديو: نتيجة تهمّ “الخضر”

علي بهلولي
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بِالفيديو: نتيجة تهمّ “الخضر”
لقطة من مباراة النيجر (بِاللّباس الأبيض) وتنزانيا (صورة اتحاد النيجر لِكرة القدم).

تعادل منتخب النيجر مساء السبت بِهدف لِمثله مع ضيفه فريق تنزانيا، ضمن إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة كوتونو البنينية، تحت إدارة حكم الساحة كوملانفي أكلاسو من الطوغو.

ولا يتوفّر منتخب النيجر على ملاعب تستجيب لِمقاييس “الكاف”، وهو ما أجبره على خوض مباراة تنزانيا خارج القواعد بِالبنين.

وبادرت تنزانيا إلى التسجيل مُبكّرا في الدقيقة الأولى، بِواسطة المهاجم جورج مبولي. وعادلت النيجر كفّة النتيجة بِهدف من توقيع لاعب الخطّ الأمامي دانييل سوسا، في الدقيقة الـ 26.

وعن الفوج السادس ذاته، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع الزائر الأوغندي، سهرة السبت.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بِكوت ديفوار.

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