بِالفيديو: نتيجة تهمّ المنتخب الوطني

لقطة من مباراة أوغندا (بِاللّباس الأحمر) والنيجر (صورة اتحاد النيجر لكرة القدم).

تعادل منتخب أوغندا بعد ظهيرة الأربعاء بِهدف لِمثله مع الزائر فريق النيجر، ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2023.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة إنتيبي الأوغندية، تحت إدارة حكم الساحة تسيغاي موغوس تيكلو من إريتيريا.

وبادرت أوغندا إلى التسجيل في الدقيقة الـ 43، بِواسطة المهاجم ميلتون كاريسا. بينما أمضى منتخب النيجر هدفه في الدقيقة الـ 71، عن طريق متوسط الميدان محمدو أمادو صابو (الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه).

وعن الفوج السادس ذاته، يُواجه المنتخب الوطني الجزائري المضيف التنزاني، مساء الأربعاء.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة مُؤقّتة، كالتالي:

1- الجزائر 3ن (ناقص مباراة)

2- النيجر 2ن

3- تنزانيا 1ن (ناقص مباراة)

4- أوغندا 1ن

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بِكوت ديفوار.