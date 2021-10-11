-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
استئناف النقل البحري ابتداء من الخميس 21 أكتوبر
رياضة

بِالفيديو: نتيجة تهمّ بلماضي وأشباله

علي بهلولي
  • 3647
  • 0
بِالفيديو: نتيجة تهمّ بلماضي وأشباله
جانب من مباراة "الخيول" وجيبوتي (صورة اتحاد الكرة البوركينابي)

فاز منتخب بوركينا فاسو مساء الإثنين، بِنتيجة هدفَين دون ردّ على الزّائر فريق جيبوتي. في إطار الجولة الرّابعة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

واحتضنت مدينة مراكش المغربية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من ليبيريا.

وسجّل ثنائية منتخب “الخيول” كلّ من: المدافع يوسف دايو في الدقيقة الـ 30، والمهاجم عبدو تابسوبا في الدقيقة الـ 63.

وطرد الحكم اللاعب أبتيدون ظاهر مدافع منتخب جيبوتي، في الدقيقة الـ 67. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وعن الفوج الأوّل ذاته، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع مضيفه فريق النيجر، مساء هذا الثلاثاء.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة مُؤقّتة، كالتّالي:

1- بوركينا فاسو 10ن

2- الجزائر (ناقص مباراة)

3- النيجر (ناقص مباراة)

4- جيبوتي

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد الفوج للدور الأخير من تصفيات مونديال 2022.

مقالات ذات صلة
صحيفة إنجليزية: محرز يُحرج غوارديولا

صحيفة إنجليزية: محرز يُحرج غوارديولا

الجزائريون يُفسدون “عرس” ديلور!

الجزائريون يُفسدون “عرس” ديلور!

خسارة ثقيلة لِأصاغر “الخضر” بِفرنسا

خسارة ثقيلة لِأصاغر “الخضر” بِفرنسا

أتليتيكو مدريد وجوفنتوس يراقبان إسماعيل بن ناصر

أتليتيكو مدريد وجوفنتوس يراقبان إسماعيل بن ناصر

مِن نجم رياضي إلى “قهواجي”!

مِن نجم رياضي إلى “قهواجي”!

عودة الحديث عن رغبة الريال في انتداب محرز

عودة الحديث عن رغبة الريال في انتداب محرز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد