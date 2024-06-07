بِالفيديو: نتيجة تهمّ رجال بيتكوفيتش

فاز منتخب الموزمبيق على ضيفه الصومالي بِنتيجة هدفَين لِهدف بعد ظهيرة الجمعة، في مباراة لِحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ولُعبت هذه المقابلة بِالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، تحت إدارة طاقم تحكيم من إريتيريا.

وسجّل منتخب الموزمبيق هدفَين في الدقيقتَين الـ 14 (الفيديو) والـ 29 (الفيديو)، وأمضت الصومال هدفها في الدقيقة الـ 66 (الفيديو).

وعن الفوج السابع، خسر “الخضر” بِنتيجة (1-2) أمام الزائر الغيني سهرة الخميس. بينما تُواجه أوغندا بِميدانها منتخب بوتسوانا مساء الجمعة.

وتشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتّالي:

1- الجزائر 6ن

2- غينيا كوناكري 6ن

3- الموزمبيق 6ن

4- بوتسوانا 3ن (ناقص مباراة)

5- أوغندا 3ن (ناقص مباراة)

6- الصومال 0ن

وفي الجولة الرابعة المُبرمجة الإثنين المقبل، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع المُضيّف الأوغندي، وتستقبل غينيا كوناكري (بِبلاد مراكش) الفريق الموزمبيقي، وتُواجه الصومال (بِالموزمبيق) الزّائر البوتسواني. مع التذكير بِأن فريقَي غينيا كوناكري والصومال لا يملكان ملاعب مُؤهّلة من قبل “الفيفا”.

وبعد عشر جولات، يتأهّل رائد الفوج لِنهائيات كأس العالم 2026، ويُمكن للوصيف أن يلحق به، إذا فاز لاحقا بِأربع مقابلات متتالية مع منافسيَين إفريقيَين، ثم منتخبَين من قارتَين أُخريَين.