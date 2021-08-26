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رياضة

بِالفيديو: نتيجة تهمّ زملاء محرز وقندوسي

علي بهلولي
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بِالفيديو: نتيجة تهمّ زملاء محرز وقندوسي
منتخب النيجر (الأرشيف)

خسر منتخب النيجر مساء الخميس بِثلاثية نظيفة أمام نظيره السوداني، في مباراة ودّية لُعبت بِالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان منتخبا النيجر والسودان قد لعبا أوّل مباراة ودّية بينهما بِالإمارات أيضا، مساء الأحد الماضي. لكن انتهت بِفوز النيجر بِنتيجة (2-1).

وتتبارى النيجر مع المنتخب الوطني الجزائري مرّتَين في أكتوبر المقبل، بِرسم الجولتَين الثالثة والرّابعة من الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022، في مجموعة مُشكّلة كذلك من بوركينا فاسو وجيبوتي. بينما تُواجه السودان المنتخب الوطني المحلي، في منافسة كأس العرب المُبرمجة بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين، ضمن فوج يضمّ أيضا مصر ولبنان.

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