بِالفيديو: نتيجة تهمّ “محاربي الصحراء”

فاز منتخب كوت ديفوار لِكرة القدم سهرة الأربعاء، بِنتيجة هدف لِصفر على منافسه فريق غينيا الاستوائية.

واحتضن ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة رضوان جياد من المغرب.

وأمضى هدف منتخب كوت ديفوار المهاجم ماكس آلان غرادل، في الدقيقة الخامسة.

وشهدت هذه المباراة حضور الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في المنصّة الشرفية، رفقة رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة.

ويكون التقني جمال بلماضي قد دوّن معلومات قيّمة، عن المُنافسَين المُقبلَين للمنتخب الوطني.

وفي مباراة أخرى عن الفوج الخامس ذاته، لُعبت بعد ظهر الثلاثاء بِالميدان نفسه، تعادل المنتخب الوطني الجزائري سلبا مع فريق سيراليون.

وتشكّل جدول الترتيب هذه المجموعة على النّحو التالي:

1- كوت ديفوار 3ن

2- الجزائر 1ن

3- سيراليون 1ن

4- غينيا الاستوائية 0ن

وفي الجولة الثانية، المُقرّر تنظيمها الأحد المقبل، تلعب كوت ديفوار مع سيراليون على الساعة الخامسة مساءً. ويتبارى “محاربو الصحراء” مع غينيا الاستوائية على الساعة الثامنة مساءً، بِالتوقيت الجزائري. مع إقامة المواجهتَين بِملعب واحد، وهو ميدان “جابوما”.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ثمن نهائي “كان” 2022. ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يحصد التأشيرة نفسها، وهو امتياز يُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.