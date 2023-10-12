بِالفيديو: نتيجة تهمّ “مُحاربي الصّحراء”

فاز منتخب مصر لِكرة القدم بِهدف لِصفر على نظيره الزامبي، في مباراة ودّية لُعبت بِالإمارات مساء الخميس.

ووظّف النّاخب الوطني المصري روي فيتوريا أفضل لاعبيه أساسيا، أبرزهم المهاجمَين محمد صلاح ومصطفى محمد، ومتوسّطَي الميدان محمود حسن (تريزيغي) ومحمد الننّي، وحارس المرمى محمد الشنّاوي.

وسجّل الهدف الوحيد في هذه المباراة متوسّط الميدان المصري حمدي فتحي، في الوقت بدل الضّائع وبِالضّبط في الدقيقة 90+4 (الفيديو).

ويستعدّ منتخبا مصر وزامبيا لِتصفيات كأس العالم 2026، التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

وقبل ذلك مساء الإثنين القادم، تتبارى مصر ودّيا مع المنتخب الوطني الجزائري بِمدينة العين الإماراتية. وتُواجه زامبيا الفريق الأوغندي، في لقاء تحضيري يُقام يوما من بعد. عِلما أن أوغندا إحدى مُنافسي “مُحاربي الصّحراء” في تصفيات المونديال.