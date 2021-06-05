بِالفيديو: نتيجتان لِمُنافسَي “الخضر”

خاض منتخبان منافسان للفريق الوطني الجزائري مساء السبت، مقابلتَين ودّيتَين خارج القواعد.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من بوركينا فاسو والنيجر، مُنافستَي الجزائر في الدور قبل الأخير من تصفيات كأس العالم 2022، الذي تنطلق مقابلاته نهاية أوت المقبل. في مجموعة تضمّ أيضا فريق جيبوتي.

وانهزم منتخب بوركينا فاسو بِنتيجة هدفَين لِهدف، أمام المضيف الإيفواري.

ولُعبت هذه المباراة التحضيرية بِمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وبادر منتخب “الخيول” إلى التسجيل بِواسطة المهاجم لاسين طراوري في الدقيقة الـ 7، في حين سجّلت كوت ديفوار هدفَيها عن طريق متوسط الميدان إبراهيما سانغاري في الدقيقة الـ 72، والمهاجم أماد ديالو في الوقت بدل الضائع (90+7).

واحتجّ لاعبو بوركينا فاسو كثيرا على قرارات الحكم الطوغولي عند نهاية المباراة، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وخسرت النيجر بِحصّة هدفَين لِصفر أمام المنافس الغامبي، بِمدينة أنطاليا التركية.

وسجّل ثنائية غامبيا كلّ من المهاجمَين: أبلي يالو في الدقيقة الـ 27، ومحمد بوداموسي في الوقت بدل الضائع (90+1). كما تُظهره صور شريط الفيديو الثاني والأخير المُدرج أدناه.