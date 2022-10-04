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رياضة

بِالفيديو: نجل بلومي يُسجّل هدفَين استعراضيَين في البرتغال

علي بهلولي
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بِالفيديو: نجل بلومي يُسجّل هدفَين استعراضيَين في البرتغال
محمد البشير بلومي يحتفل بِأحد هدفَيه في مرمى السبورتينغ (صورة نادي فيرنسي).

أبدع اللاعب الجزائري محمد البشير بلومي نجل أسطورة كرة القدم الأخضر بلومي مساء الثلاثاء، بِتسجيله هدفَين استعراضيَين.

وفاز فريق فيرنسي على نظيره سبورتينغ لشبونة بِنتيجة (3-1)، في مباراة بِرسم بطولة البرتغال لِفئة أقلّ من 23 سنة.

وسجّل المهاجم بلومي الهدفَين الثاني والثالث لِفريقه فيرنسي، وبِلمستَين أنيقتَين، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ويرتبط محمد البشير بلومي (20 سنة) مع نادي فيرنسي البرتغالي لِفئة الآمال بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2022 وتنقضي في صيف 2023.

وسبق لِمحمد البشير بلومي تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري أواسط، الذي تنتظره دورة تصفوية بِمصر ما بين الـ 15 والـ 25 من أكتوبر الحالي، خاصة بِمنطقة شمال إفريقيا، ومُؤهّلة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 لِصنف الأواسط.

وقد يجلب الناخب الوطني محمد لاسات اللاعب محمد البشير بلومي للمشاركة في هذه المحطّة التصفوية، بعد أن غاب مهاجم نادي فيرنسي البرتغالي في الفترة الأخيرة عن أواسط “الخضر”.

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