بِالفيديو: نجم محرز يسطع تسجيلا وتمريرا

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة السبت، تسجيلا وتمريرا.

وفاز فريق الأهلي بِنتيجة (5-1) على الضّيف نادي أبها، في مباراة لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة السعودية.

وأمضى الجناح محرز هدفا في الدقيقة الـ 85 (الفيديو)، وصنع آخر بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 87 (الفيديو).

ويملك محرز في رصيده 11 هدفا و14 تمريرة حاسمة في البطولة السعودية، فضلا عن هدف آخر في مسابقة الكأس المحلّية.

وبات فريق الأهلي يحوز 61 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي أبها الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِرصيد 29 نقطة.