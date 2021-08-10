بِالفيديو: نجوم عالميون ولاعبو “الخضر” في حملة تضامنية مع الجزائر

انضمّ لاعبون دوليون جزائريون ونجوم كرة عالميون إلى حملة، هدفها جمع التبرّعات المالية من أجل شراء مكثّفات الأوكسجين ومنحها للمستشفيات الجزائرية.

وبادرت بِهذه الحملة الإنسانية جمعية “سيد، بذرة الأمل” التي يقع مقرّها بِفرنسا، وذلك بعد تفاقم مخاطر جائحة “كورونا” بِالجزائر.

ولم يتردّد عديد اللاعبين السابقين والحاليين، في الدّعم والترويج لِهذه المبادرة الخيرية، بينهم الفرنسيين بلال فرانك ريبيري ونبيل فقير وبول بوغبا وبريسنال كمبيمبي وكورت زيما وماركوس تورام ولوكا ديني والإيفواري ديدييه دروغبا والسنيغالي كاليدو كوليبالي والإيفواري ماكسويل كورني والإنجليزي رييس جيمس ورياض محرز وعيسى ماندي وياسين براهيمي وإسماعيل بن ناصر ومجيد بوقرة ونذير بلحاج وسعيد بن رحمة ورشيد غزال ونبيل بن طالب وفوزي غلام وإسحاق بلفضيل ورايس وهاب مبولحي وأندي ديلور ورياض بودبوز ورامي بن سبعيني وسفيان فغولي وهاريس بلقبلة ولاعبين من فريق نابولي الإيطالي، فضلا عن أطباء جزائريين. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.