بِالفيديو: نعيجي يبدأ مشواره في فرنسا بِهدفَين

استهلّ اللاعب الجزائري زكريا نعيجي بِقوّة، مشواره مع فريقه الجديد لافال الفرنسي.

وأهدى المهاجم نعيجي فوزا ثمينا لِفريقه لافال، بِثنائية نظيفة على المضيف نادي باستيا.

وأمضى نعيجي هدفَيه في الدقيقتَين الـ 16 والـ 63، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وارتدى زكريا نعيجي في هذه المباراة، القميص رقم “24” لِفريق لافال الفرنسي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الأولى من عمر بطولة فرنسا للقسم الثاني في موسمها الجديد، مساء السبت الماضي.

وكان زكريا نعيجي في الأيّام القليلة الماضية قد أدلى بِمقابلة إعلامية، لِإذاعة “فرانس بلو”.

وانضمّ المهاجم نعيجي (27 سنة) مُؤخّرا إلى نادي لافال من البطولة الفرنسية للقسم الثاني، لِمدّة موسم واحد، مع إمكانية تمديده في صيف 2023.

ونُبرز لكم فيما يلي أهمّ ما تطرّق إليه زكريا نعيجي، هدّاف البطولة الوطنية في موسم 2018-2019، بِرصيد 20 هدفا، وبِزيّ فريق اتحاد العاصمة:

– قال زكريا نعيجي إنه مارس رياضة كرة القدم، بِغرض إعالة أسرته التي تُقيم بِولاية البرج.

– استهلّ نعيجي مشواره الرياضي بِعمر 12 سنة في أكاديمية البارادو.

– طوال فترة تكوينه بِمدرسة البارادو، كان يُداعب الكرة بِقدمَين حافيتَين. وهو أسلوب اعتمده التقنيون الذين أطرّوا العارضة الفنية لِهذا النادي.

– يعشق نعيجي نادي برشلونة الإسباني، ويعتبره أفضل فريق في العالم.

– يُصنّف نعيجي نجم كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، في خانة أحسن لاعب في عالم الساحرة المستديرة. وأوضح أن المهاجم الحالي للميلان لاعب يميل إلى الاستعراض والإبداع الفنّيَين.

– قالت إذاعة “فرانس بلو” إن نعيجي يمتلك شخصية خجولة خارج أسوار المنشآت الرياضية، لكن سرعان ما يتحوّل إلى النّقيض ويتحرّر فوق المستطيل الأخضر.

– يعتني زكريا نعيجي كثيرا بِأناقته، وخاصّة تسريحة الشعر، وفقا للمصدر المُشار إليه.

وسبق لِزكريا نعيجي تمثيل ألوان ناديَي البارادو واتحاد العاصمة، كما كانت له تجارب خارج الوطن في تونس والبرتغال وفرنسا. فضلا عن ذلك، ارتدى زيّ المنتخب الوطني الأولمبي، ولعب أيضا مباراة واحدة مع “الخضر” نسخة جمال بلماضي، وذلك في الشوط الثاني من عمر مواجهة الضيف الغامبي، بِميدان البليدة في أواخر مارس 2019، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وفي الموسم المُنقضي، شارك زكريا نعيجي في 27 مباراة مع نادي بو، لِحساب بطولة فرنسا للقسم الثاني وكأس هذا البلد، يوجد بينها 18 مواجهة خاضها أساسيا، وسجّل 4 أهداف.

ويستهلّ زكريا نعيجي مساء السبت المقبل، مشواره بِصفة رسمية مع فريقه الجديد لافال، لمّا يُواجهان المُضيف نادي باستيا، ضمن إطار الجولة الأولى من عمر البطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الجديد.