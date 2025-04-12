بِالفيديو: نغلي يعود ويُسجّل هدف الفوز

سجّل اللاعب الدولي الجزائري كميل نغلي مساء السبت، عودة موفّقة إلى الميادين، بعد غياب دام نحو شهر ونصف الشهر.

ولم يلعب المهاجم كميل نغلي أي لقاء رسمي منذ الفاتح من مارس الماضي، بداعي الإصابة.

وأهدى نغلي نقاط الفوز لِفريقه ميلوول في مواجهة الضيف نادي ميدلسبره، لحساب الجولة الـ 42 من عمر البطولة الإنجليزية للقسم الثاني.

ودخل نغلي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 58، وبعد سبع دقائق فقط، تمكّن من هزّ الشباك وإمضاء الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة (الفيديو).

وافتتح نغلي عدّاد التهديف في البطولة الإنجليزية للقسم الثاني، بعد أن التحق بِفريق ميلوول في الـ 31 من جانفي الماضي، وخاض 4 مواجهات.

وقبل 4 جولات عن انتهاء المنافسة، تملك أندية وست بروميتش وميدلسبره وميلوول 60 نقطة. لكن الفريق الأول يستأثر بالرتبة السابعة، لِتفوّقه استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+12 مقابل +10 مقابل ولا شيء)، حسبما تنصّ عليه لوائح المنافسة.

كميل نغلي (23 سنة) الذي سبق له ارتداء زي المنتخب الوطني الجزائري للأواسط والأولمبي، بدأ الموسم الحالي مع فريق سبارتا روتردام الهولندي، وأمضى له 5 أهداف في البطولة المحلية، فضلا عن حيازة رصيد 3 تمريرات حاسمة في كل المنافسات الرسمية للأندية.