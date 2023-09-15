-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: نقل محرز إلى المستشفى بِسبب تسمّم غذائي

علي بهلولي
  • 454
  • 0
بِالفيديو: نقل محرز إلى المستشفى بِسبب تسمّم غذائي
ح.م

نُقل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الجمعة إلى أحد مستشفيات مدينة جدّة السعودية، بعد تعرّضه لِوعكة صحّية.

ومعلوم أن نادي الأهلي الذي يلعب له محرز، يقع في مدينة جدّة السعودية.

وأوردت القناة الرّياضية السعودية نبأ تعرّض محرز لِوعكة صحّية (الفيديو)، غير أنّها لم تُوضّح الأمر بِدقّة.

ووفقا لِتقارير الصّحافة السعودية، فإن محرز ارتاد أحد مطاعم مدينة جدّة، وهناك تعرّض لِتسمّم غذائي.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي الأهلي السعودي أيّ بيان، بِشأن وضعية قائد “مُحاربي الصّحراء”.

وتبقى مشاركة الجناح محرز مع فريقه الأهلي في مواجهة الضّيف نادي التعاون، محلّ شكّ.

وتُجرى المباراة مساء هذا السبت، بِرسم الجولة السّادسة من عمر البطولة السعودية.

مقالات ذات صلة
المنتخب الجزائري الأحسن في تصفيات أمم أفريقيا 2023

المنتخب الجزائري الأحسن في تصفيات أمم أفريقيا 2023

“كنّا منضبطين تكتيكيا ونحن في مرحلة إعادة البناء”

“كنّا منضبطين تكتيكيا ونحن في مرحلة إعادة البناء”

نيمار يبدأ مشواره السعودي احتياطيا

نيمار يبدأ مشواره السعودي احتياطيا

الحارس دوخة يعتزل الميادين

الحارس دوخة يعتزل الميادين

بِالفيديو والصّور: إنذار شديد اللّهجة لِكوت ديفوار قبل 4 أشهر من تنظيم “الكان”

بِالفيديو والصّور: إنذار شديد اللّهجة لِكوت ديفوار قبل 4 أشهر من تنظيم “الكان”

بِالفيديو: هذا ما قاله بلماضي عن الرّئيس الجديد لـ “الفاف”

بِالفيديو: هذا ما قاله بلماضي عن الرّئيس الجديد لـ “الفاف”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد