بِالفيديو: نقل محرز إلى المستشفى بِسبب تسمّم غذائي

نُقل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الجمعة إلى أحد مستشفيات مدينة جدّة السعودية، بعد تعرّضه لِوعكة صحّية.

ومعلوم أن نادي الأهلي الذي يلعب له محرز، يقع في مدينة جدّة السعودية.

وأوردت القناة الرّياضية السعودية نبأ تعرّض محرز لِوعكة صحّية (الفيديو)، غير أنّها لم تُوضّح الأمر بِدقّة.

ووفقا لِتقارير الصّحافة السعودية، فإن محرز ارتاد أحد مطاعم مدينة جدّة، وهناك تعرّض لِتسمّم غذائي.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي الأهلي السعودي أيّ بيان، بِشأن وضعية قائد “مُحاربي الصّحراء”.

وتبقى مشاركة الجناح محرز مع فريقه الأهلي في مواجهة الضّيف نادي التعاون، محلّ شكّ.

وتُجرى المباراة مساء هذا السبت، بِرسم الجولة السّادسة من عمر البطولة السعودية.