بِالفيديو: هدفان لـ “سعيود” أحدهما خرافي وتمريرة حاسمة

تألّق اللاعب الجزائري أمير سعيود مساء السبت، رغم خسارة فريقه الرائد السعودي.

وانهزم نادي الرائد بِنتيجة (3-4) أمام المُضيّف فريق الحزم، في مباراة لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة السعودية.

وسجّل صانع الألعاب سعيود الهدفَين الأوّل والثاني لِفريقه الرائد، في الدقيقتَين الـ 10 (الفيديو) والـ 45+10. وصنع الهدف الثالث بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 86 (الفيديو).

وهزّ سعيود شباك نادي الحزم في الهدف الثاني، بِطريقة خرافية (الفيديو).

ويحوز أمير سعيود رصيد 3 أهداف ومثلهم من التمريرات الحاسمة، في البطولة السعودية نسخة 2023-2024.

ويملك فريق الرائد 5 نقاط في الرّتبة الـ 18 والأخيرة، بينما يشغل نادي الحزم المركز الـ 17 بِرصيد 6 نقاط.