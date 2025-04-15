بِالفيديو: “هدفان” لِبن سبعيني أمام برشلونة

ودّع اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني وفريقه بوروسيا دورتموند الألماني سهرة الثلاثاء، مسابقة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق دورتموند بِنتيجة (3-1) على ضيفه نادي برشلونة الإسباني، في مباراة إيّاب ربع النّهائي.

وكان مُمثّل الكرة الألمانية قد خسر خارج القواعد ذهابا بِرباعية نظيفة، وهي الحصيلة السلبية التي أقصته.

وبرز المدافع رامي بن سبعيني في لقاء العودة، حيث صنع الهدف الثاني لِفريقه بوروسيا دورتموند، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 49 (الفيديو). وهي الأولى له في رابطة أبطال أوروبا هذا الموسم، وتُضاف إلى رصيد هدفَين وقّعهما في دور المجموعات.

غير أن الدولي الجزائري تورّط في الهدف الوحيد لِنادي برشلونة في الدقيقة الـ 54، حيث احتُسب بِاسمه وضدّ مرماه (الفيديو).