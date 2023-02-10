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رياضة

بِالفيديو: هدفان لِسعيود وسوداني

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدفان لِسعيود وسوداني
أمير سعيود يحتفل بِالفوز على فريق الاتفاق (صورة نادي الطائي).

ترك اللاعبان الجزائريان أمير سعيود والعربي هلال سوداني عصر الجمعة بصمة قوية، في الجولة الـ 16 من عمر البطولة السعودية.

وفاز فريق الطائي بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي الاتفاق، وحينها سجّل صانع الألعاب سعيود الهدف الأخير في الدقيقة الـ 63، لِيرفع غلّته إلى 6 إمضاءات.

وفي مباراة أخرى انتهت بِنتيجة هدف لِمثله، سجّل المهاجم سوداني هدف فريقه ضمك في الدقيقة الـ 37 ضد الضّيف نادي الفيحاء، لِيرفع رصيده إلى 5 توقيعات.

وعلى غرار سوداني، شارك مواطنوه وزملاؤه في فريق ضمك أساسيين وهم: الحارس مصطفى زغبة والمدافعان عبد القادر بدران وفاروق شافعي.

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