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رياضة

بِالفيديو: هدفان لِغويري أحدهما استعراضي

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدفان لِغويري أحدهما استعراضي

تألّق اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري سهرة الثلاثاء، في مباراة لِحساب ثمن نهائي كأس فرنسا.

وفاز فريق ران بِنتيجة ثقيلة (1-6) على نادي سوشو، فتأهّل لِرُبع نهائي الكأس الفرنسية.

وسجّل المهاجم غويري هدفَين في الدقيقتَين الـ 24 والـ 47، لِمصلحة فريقه ران، فافتتح العدّاد في مسابقة كأس فرنسا.

ويتحوّل الرّقم إلى 7 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وهزّ غويري شباك نادي سوشو بِطريقة استعراضية في الهدف الأوّل (الفيديو)، وأمام المرمى في الهدف الثاني (الفيديو).

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