بِالفيديو: هدفان وتمريرتان حاسمتان آسيويتان للجزائريين

سطع نجم اللاعبين الدوليين الجزائريين، خلال فعّاليات الجولة الثالثة من عمر منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز الاتحاد السعودي (1-4) خارج القواعد على الشرطة العراقي مساء الإثنين، وهنا سجّل متوسط الميدان حسام عوار هدفَين لِفريقه الاتحاد في الدقيقتَين الـ 60 (الفيديو) والـ 76 (الفيديو). مُفتتحا العدّاد في هذه المسابقة، لكن الرّقم يتحوّل إلى 3 أهداف بِاحتساب البطولة السعودية.

وبات عوار وقد خاض أوّل مباراة رسمية منذ فترة قاربت الشهر، بِداعي الإصابة.

وطرد حكمُ الساحة الإماراتي عمر علي اللاعبَ البرتغالي دانيلو بيريرا متوسط ميدان الاتحاد في الدقيقة الـ 50، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وفي مواجهة ثانية، تغلّب الأهلي السعودي (4-0) على الزائر الغرافة القطري، وحينها صنع الجناح رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة الـ 41 (الفيديو). مُفتتحا عدّاد التمريرات الحاسمة في هذه المسابقة. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 65.

عموما، يملك محرز رصيد هدفَين و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرسمية للأندية.

وفي الطرف المقابل، حمل متوسط الميدان ياسين براهيمي شارة قائد فريق الغرافة.

وفي مباراة أُخرى، خسر فريق الدحيل القطري (1-3)، بعيدا عن الديار أمام الوحدة الإماراتي.

وصنع المهاجم عادل بولبينة الهدف الوحيد لِفريقه الدحيل في الدقيقة الـ 20 (الفيديو)، في أوّل تمريرة حاسمة له في البطولة الآسيوية. لكن الحصيلة العامة تُشير إلى 4 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة في كل المنافسات الرسمية للأندية.

ووفقا للوائح دوري أبطال آسيا للنخبة، يُشارك 12 ناديا في الفوج الغربي. وبعد تنظيم 8 جولات، تتأهّل الفرق الثمانية الأولى إلى الدور ثمن النهائي، نظير إقصاء الأندية الأربعة المتبقّية.