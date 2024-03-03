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رياضة

بِالفيديو: هدف آخر لـ “غويري”

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف آخر لـ “غويري”

أمضى اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري هدفا مساء الأحد، لِمصلحة فريقه ران الفرنسي.

وخسر فرق ران بِنتيجة (1-2) أمام الزّائر نادي لوريون، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 24 من عمر البطولة الفرنسية.

ودخل المهاجم غويري إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة 67، وتمكّن من هزّ الشباك لِمصلحة فريقه ران، في الوقت بدل الضّائع 90+4 (الفيديو).

ورفع غويري غلّته إلى 5 أهداف في بطولة فرنسا، نسخة 2023-2024.

ويتحوّل الرّقم إلى 9 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وفي الطرف المُقابل، تابع المهاجم الدولي الجزائري الآخر بدر الدين بوعناني اللّقاء، من دكّة بدلاء فريقه لوريون.

وتجمّد رصيد فريق ران عند النقطة الـ 35 في المركز الـ 8، ويشغل نادي لوريون الرّتبة الـ 13 بِرصيد 25 نقطة.

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