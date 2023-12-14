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رياضة

بِالفيديو: هدف آخر لـ “محرز”

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف آخر لـ “محرز”
ح.م

قاد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي السعودي سهرة الخميس، إلى تسجيل فوز ثقيل.

وتغلّب فريق الأهلي بِرُباعية نظيفة خارج القواعد على نادي الفيحاء، لِحساب الجولة الـ 17 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل الجناح محرز الهدف الأخير من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 43 (الفيديو)، رافعا غلّته إلى 7 أهداف في البطولة السعودية.

ويتحوّل الرّقم إلى 8 أهداف و7 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

ونفّذ الدولي الجزائري 3 ركلات جزاء في الموسم الحالي، أثمرت كلّها بِأهداف.

وبات فريق الأهلي يجمع 34 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي الفيحاء الرّتبة الـ 10 بِرصيد 19 نقطة.

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