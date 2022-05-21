بِالفيديو: هدف آخر لِبلايلي

بلايلي يحتفل بِهدفه ضد فريق بوردو (صورة نادي براست)

أنهى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي سهرة السبت، مشواره مع فريق براست الفرنسي، بِأفضل طريقة مُمكنة.

وخسر فريق براست بِنتيجة (2-4) أمام الضيف نادي بوردو، لِحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل صانع الألعاب بلايلي الهدف الأخير لِفريقه براست، في الدقيقة الـ 34.

ورفع يوسف بلايلي غلّته إلى 3 أهداف في البطولة الفرنسية، فضلا عن حيازته رصيد تمريرتَين حاسمتَين.

وقدّم يوسف بلايلي عروضا فنية راقية، وكان أحسن لاعبي فريق براست في هذه المباراة.

وعلى غرار بلايلي، خاض الدولي الجزائري الآخر ومتوسط الميدان هاريس بلقبلة، كامل أطوار مباراة فريقه براست والزائر نادي بوردو.

وأسدل فريق براست ستار مشاركته في بطولة هذا الموسم، مُتموقعا في الرّتبة الـ 11 بِرصيد 48 نقطة. وتذيّل نادي بوردو اللائحة في المركز الـ 20 (نزل إلى القسم الثاني في تاريخ سابق)، بِمجموع 31 نقطة.

وتنقضي مدّة عقد يوسف بلايلي (30 سنة) مع نادي براست في الـ 30 من جوان المقبل، بينما يلعب هاريس بلقبلة (28 سنة) للفريق ذاته حتى صيف 2023.

ثلاثية من ديلور

وفي مباراة أخرى، أهدى المهاجم أندي ديلور فوزا بِنتيجة (2-3) لِفريقه نيس على المضيف رامس.

وكان فريق رامس مُتقدّما بِثنائية نظيفة، أمضاهما في الدقيقتَين الـ 9 والـ 17.

وعاد فريق نيس من بعيد وقلب الطاولة على وجه نادي رامس، ووّقع ثلاثية بِواسطة ديلور في الدقائق الـ 75 (من ركلة جزاء) والـ 77 والـ 82.

ويحوز ديلور 16 هدفا في البطولة الفرنسية، فضلا عن تمريرتَين حاسمتَين، وهدفَين آخرَين في كأس هذا البلد.

وخاض ديلور كامل أطوار هذه المباراة، بينما استُبدل متوسط الميدان هشام بوداوي في الدقيقة الـ 56.

ويتموقع فريق نيس في المركز الـ 5 بِرصيد 66 نقطة، نظير الرّتبة الـ 12 بِمجموع 46 نقطة لِنادي رامس.

ويمنح هذا الترتيب فريق نيس تأشيرة خوض منافسة دوري المؤتمر الأوروبي، في الموسم المقبل.

ويرتبط ديلور (30 سنة) مع نادي نيس بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024، وفي الفصل ذاته من عام 2023 لِبوداوي (22 سنة) والمدافع يوسف عطال (26 سنة/ غائب بِداعي الإصابة).

نزول بولحية وأوكيجة

وفي مواجهة ثالثة، مُني فريق ماتز بِهزيمة ثقيلة (0-5) أمام المضيف نادي باريس سان جيرمان.

وشارك صانع الألعاب فريد بولحية أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 71، تاركا فريقه ماتز مُتخلّفا بِالنتيجة المُشار إليها أعلاه. بينما تابع مواطنه حارس المرمى ألكسندر أوكيجة اللقاء من دكّة البدلاء.

وطرد الحكم اللاعب أبو بكر طراوري موسط ميدان فريق ماتز في الدقيقة الـ 58، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كان المحلّيون مُتقدّمين في النتيجة بـ (0-4).

وجمع “البي آس جي” 86 نقطة في الريادة (حاز اللقب في تاريخ سابق)، وشغل نادي ماتز المركز الـ 18 وقبل الأخير بِرصيد 31 نقطة، وهي رتبة أنزلته إلى القسم الثاني.

وتنقضي مدّة عقد بولحية (29 سنة) مع نادي ماتز في الـ 30 من جوان المقبل، نظير صيف 2023 لِزميله أوكيجة (33 سنة).