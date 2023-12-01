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رياضة

بِالفيديو: هدف آخر لِبونجاح

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف آخر لِبونجاح
ح.م

أضاف اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح إلى رصيده هدفا آخر، مساء الجمعة.

وفاز فريق السد بِرُباعية نظيفة على الزّائر نادي الشمال، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة العاشرة من عمر البطولة القطرية.

ودخل المهاجم بونجاح إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 63، قبل أن يتمكّن من هزّ الشّباك في الدقيقة الـ 86 (الفيديو). رافعا غلّته إلى هدفَين في البطولة القطرية.

ويتحوّل الرّقم إلى 6 أهداف في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، نسخة 2023-2024.

وطرد الحكمُ متوسّطَ الميدان جاسم الهاشمي، في الدقيقة الـ 52. وحينها كان فريقه الشمال مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وبات فريق السدّ يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 22 نقطة، رفقة نادي الغرافة. ويشغل نادي الشمال المركز الـ 9 بِمجموع 9 نقاط.

ولعب فريق الشمال كلّ لقاءات البطولة القطرية، بينما تنقص نادي السدّ مقابلتان متأخّرتان، نظير مواجهة واحدة لِفريق الغرافة.

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