بِالفيديو: هدف أنيق لـ “براهيمي”

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مساء الجمعة، تسجيلا وتمريرا في البطولة القطرية.

وفاز فريق الريان بِنتيجة (3-2) على ضيفه نادي الشمال، بِرسم الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر البطولة القطرية.

وسجّل متوسط الميدان براهيمي الهدف الثاني لِفريقه الريان في الدقيقة الـ 26، وصنع الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 14، والثالث بِطريقة غير مباشرة في الدقيقة الـ 75.

وهزّ القائد براهيمي شباك نادي الشمال بِلمسة أنيقة، كما تُظهره صور شريط الفيديو الأوّل المُدرج أدناه.

وأنهى براهيمي مشواره في البطولة القطرية للموسم الحالي، بِتسجيل حصيلة 5 أهداف لِمصلحة نادي الريان.

وأسدل فريق الريان الستار في المركز الـ 8 بِرصيد 24 نقطة، مقابل الرّتبة الـ 10 بِمجموع 22 نقطة لِنادي الشمال.

وبعد نهاية البطولة القطرية، بقيت لِياسين براهيمي وفريقه الريان منافسة محلّية وحيدة هذا الموسم، وهي مسابقة كأس “أوريدو”، حيث يُواجهان نادي السيلية بِرسم نصف النهائي، في تاريخ لاحق.

وتنقضي مدّة عقد ياسين براهيمي (32 سنة) مع نادي الريان في الـ 30 من جوان المقبل، بعد انضمّ إلى الفريق القطري في صيف 2019.