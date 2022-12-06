بِالفيديو: هدف أنيق لـ “بن رحمة”

خاض اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سهرة الثلاثاء أوّل مباراة مع فريقه وست هام الإنجليزي، بعد غياب دام قرابة شهر من الزّمن.

وكان اتحاد الكرة الإنجليزي قد أوقف المنافسات المحلّية في الـ 13 من نوفمبر الماضي، بِسبب مشاركة منتخب البلد في كأس العالم 2022 بِقطر.

وفاز فريق وست هام بِنتيجة (4-1) على نادي كامبريدج يونايتد من الدرجة الثالثة الإنجليزية، في مباراة ودّية.

ودخل المهاجم بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه “المطارق” مُتقدّما في النتيجة بـ (2-1).

وتمكّن بن رحمة من التسجيل في الدقيقة الـ 70، كما صنع لوحات فنية جميلة، مثلما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.