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رياضة

بِالفيديو: هدف أنيق لـ “بن يطو”

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف أنيق لـ “بن يطو”
بن يطو (من اليسار) في مواجهة فريق السيلية (صورة نادي الوكرة)

أهدى اللاعب الجزائري محمد بن يطو فريقه الوكرة مساء السبت، فوزا ثمينا بِهدف لِصفر على المضيف نادي السيلية.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة السادسة، من عمر بطولة قطر للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم بن يطو الهدف الوحيد في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 87.

وهزّ بن يطو شباك فريق السيلية بِلمسة أنيقة، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع محمد بن يطو غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي الوكرة، في البطولة القطرية نسخة 2021-2022.

وبات فريق الوكرة بعد هذا الانتصار، يجمع 8 نقاط في المركز الـ 5. ويشغل نادي السيلية الرّتبة الـ 9 بِرصيد 4 نقاط.

وتنقص فريق الوكرة مباراة متأخّرة في البطولة، يُجريها لاحقا.

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